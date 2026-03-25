Zoff incorona Motta: "Può diventare protagonista nella Lazio"

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Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex portiere Dino Zoff ha commentato il momento di forma della Lazio di Sarri e soprattutto le ultime prestazioni di Edoardo Motta, diventato titolare tra i pali dopo l'infortunio di Provedel. Di seguito le sue parole.

"Sono arrivate tre vittorie determinanti per la Lazio, una buona squadra che sta giocando bene. Mi sembra una rosa di tutto rispetto. Motta? L'ho visto e ha fatto delle cose pregevoli, è sulla strada giusta per divertare protagonista. È all'inizio, ci saranno le difficoltà del caso ma sono felice perché mi é sembrato padrone della situazione. Ha dato una gran bella impressione. Ha dimostrato buona personalità. Il suggerimento è di continuare cosi, perché a volte ci sono periodi non felici e di prepararsi bene a un eventuale errore. Lavorare bene e venirne fuori".