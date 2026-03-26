Lazio, operazione recupero Gila: ecco il piano per il suo rientro al top
RASSEGNA STAMPA - Un obiettivo preciso, una data segnata in rosso: 22 aprile. L’infortunio di Gila non preoccupa eccessivamente, ma a Formello è partita una vera e propria missione: riaverlo al massimo della condizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Il difensore spagnolo si è fermato di nuovo a Bologna, costretto a uscire dopo meno di mezz’ora e sostituito da Provstgaard a causa della solita infiammazione al ginocchio sinistro, un fastidio al tendine rotuleo che lo aveva già limitato nelle scorse settimane. L’emergenza difensiva, aggravata dallo stop di Romagnoli, lo aveva però spinto a stringere i denti, anche considerando l’adattamento di Patric a centrocampo.
Gli sforzi del Dall’Ara hanno presentato il conto e Gila ha dovuto arrendersi di nuovo. Il calendario non aiuta: Parma (4 aprile), Fiorentina (13 aprile) e Napoli (18 aprile) prima della trasferta decisiva per l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio. A Formello, spiega il Corriere dello Sport, non si correranno rischi: Gila giocherà solo se al 100%, altrimenti spazio a Provstgaard al fianco di Romagnoli, come già visto a Bologna.