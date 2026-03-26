Prandelli: “Stage itinerante di Gattuso carta vincente per l’Italia, vi dico perché”

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Cesare Prandelli sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex CT della Nazionale si è soffermato sulla sfida che attende l’Italia, parlando in particolare del lavoro di Gattuso. Queste le sue parole: “Sono ottimista per un semplice motivo: perché Rino ha scelto una strada nuova che darà grandi risultati, non ho dubbi. Quella del rapporto diretto con i giocatori”.

“Non gli hanno concesso lo straccio di uno stage, neanche due giorni per avere la squadra con sé, e lui cos’è a fatto? S’è inventato lo stage in giro per l’Italia e l’Europa, andando a incontrare tutti i suoi giocatori. A cena, a pranzo, come tra amici, non parlando necessariamente di calcio. Sa cosa pensano i giocatori adesso? Di essere in una famiglia”.

Sulla differenza di valori tra Italia e Irlanda del Nord, infine, Prandelli ha spiegato: “Noi abbiamo valori superiori, ma era così anche in passato e siamo rimasti delusi. Ora tutti si aspettano un successo, ma il calcio non è così. Intanto i nostri avversari evitano rispetto assoluto. Se pensi di vincere facile, allora tutto diventa più difficile”.