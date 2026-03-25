Azzi (AD Dazn Italia): “Open Var? Ecco cosa vorrebbero i nostri clienti”
25.03.2026 14:00 di Mauro Rossi
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Lunga intervista dell’amministratore delegato di Dazn Italia Stefano Azzi sulle colonne del Corriere dello Sport. Tanti i temi toccati, tra cui anche Open Var che rischia la cancellazione in vista della prossima stagione. Questo il suo pensiero in merito alla possibile cancellazione: “Per me peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l’audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c’è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade”.