L’Irlanda del Nord ci crede e sfida l'Italia: “È il momento per batterli”
Si avvicina la semifinale degli spareggi Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Non possono sbagliare gli Azzurri, assenti nelle ultime due edizioni della rassegna. Di fronte, però, la squadra di Gattuso troverà una squadra determinata e convinta delle proprie possibilità, nonostante le assenze pesanti.
Tre dei convocati giocano in Premier League, la maggior parte degli altri calciatori sono impegnati in Championship. Eppure la squadra di O’Neill ci crede, spinta anche dai media nordirlandesi. Fa scuola il Belfast Telegraph, come sottolineato dal Corriere dello Sport: “I giorni di gloria del calcio italiano sembrano un lontano ricordo. La Premier League, la Liga e persino la Bundesliga hanno superato la Serie A, mentre gli Azzurri sono diventati una sorta di zimbello nazionale”.
“Nonostante la vittoria ddi Euro 2020, la nazionale italiano non è riuscita a qualificarsi per gli ultimi due mondiali. L’Irlanda del Nord potrebbe infliggere un’altra umiliazione al calcio italiano? Beh, se mai c’è stato un momento in cui l’Irlanda del Nord avrebbe potuto vincere in Italia, è proprio questo”.