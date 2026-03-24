Lazio, Mattei spiega: "Ecco perché Fabiani si schiera con Sarri"
Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare di Italia, lotta al quarto posto e dei rapporti all'interno della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Credo che con Sarri, Fabiani difenda la sua scelta. Quindi, nelle titubanze di Lotito, si schiera dalla parte del tecnico. Un imprenditore, per migliorare, deve far crescere il fatturato: Lotito fa il contrario. Le spese aumentano e le entrate scendono. Se vuoi ambire a grandi risultati devi migliorare il fatturato che ti permette certe spese e certi calciatori".
"Per gioco, il quarto posto lo merita il Como. A Juventus e Roma, farebbero comodo quei soldi. Italia? Non sarà facile contro l’Irlanda del Nord ma temo fortemente l’eventuale sfida col Galles in casa loro; lì gli azzurri rischiano".