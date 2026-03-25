Italia, Bonolis: "Sosterrò la Nazionale, chi se la perde!"
Raggiunto dai microfoni di Sky Sport Paolo Bonolis ha detto la sua sulla Nazionale, in vista della gara tra Italia e Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo alle 20.45.
“Domani sera sosterrò la Nazionale, chi se la perde! Dobbiamo assolutamente qualificarci per il Mondiale per una gloria nazionale, è necessario dopo due edizioni in cui non siamo stati presenti”.
“Le altre nazionali non hanno la storia e le qualità, professionali e tecniche, di una squadra come quella che può schierare l’Italia. Se non dovessimo riuscirci, è giusto che non ci si vada”.
“Gattuso? Ha un carattere che chiunque fa sport invidierebbe, nel senso che ha una determinazione, una voglia, una grinta, una rabbia…”.
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