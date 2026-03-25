Lazio, Cardone: "Flaminio? Integrazioni prevedibili. E su Legends..."

Ospite in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sula questione Flaminio, commentando la notizia relativa alle integrazioni da fare al progetto del nuovo stadio. Queste le sue parole:

“Flaminio? Sapevamo che fossero necessarie delle integrazioni, che non sono da poco. Ma non sono neanche sorprendenti, servono prima di aprire la conferenza servizi".

"L’Academy, i progetti del passato: come si fa a dare credibilità? Non serve un atto di fiducia, ma di fede. Quando davo fiducia al progetto tecnico della squadra, nell’estate del ’23, lo facevo perché lo vedevo in crescita, vedevo spunti buoni; alcune situazioni hanno dimostrato che, anche senza risorse, le cose potevano essere fatte in un certo modo. Dal punto di vista delle infrastrutture e in questo caso del Flaminio è difficile".

"Legends entrerà in scena quando la parte burocratica sarà tutta risolta, quindi quando ci saranno tutte le autorizzazioni necessarie. Per due motivi la Lazio è andata avanti con il Flaminio: la grande disponibilità dell’amministrazione a venire incontro al progetto e in più Legends”.