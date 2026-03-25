Lazio, Rambaudi: "Italia Under 21? Motta può avere una chance"

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In vista della semifinale dei playoff Mondiali che vedrà l'Italia affrontare l'Irlanda del Nord, Roberto Rambaudi è intervenuto a Radiosei per dire la sua sull'imminente sfida e sulle possibili scelte di Gattuso. L'ex calciatore biancoceleste, inoltre, si è soffermato anche sulla Nazionale Under 21, dove il portiere della Lazio Edoardo Motta potrebbe avere una chance. Queste tutte le sue dichiarazioni:

“La partita dell’Italia è di vitale importanza. Poi ci sono situazioni anomale, vedi Chiesa. La qualità c’è, ma è sempre un punto interrogativo la Nazionale quando va a giocare, perché si vedono poco e magari ci sono degli innesti da inserire. Credo che lo zoccolo duro debba dare qualcosa in più, anche in termini di motivazioni che sicuramente non mancano. La responsabilità la sentono forte, per qualcuno il Mondiale rappresenta il sogno di una vita poi c’è pressione, che spero venga trasformata in energia positiva".

"La coppia Kean-Retegui, anche per quello che ha già fatto vedere, mi convince. Con Esposito pronto a subentrare e a portare caratteristiche diverse. Bisogna vedere come sta Retegui. Pio è giovane e vuole emergere, quindi sa che ogni minuto che gli dà Gattuso se lo deve giocare alla grande".

"Under 21? Motta può avere una chance nelle due partite; lui e Palmisani sono due grandi portieri, quest’ultimo sta facendo bene a Frosinone. Sono entrambi molto validi”.