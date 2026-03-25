Italia, Lippi sprona Gattuso: "Siamo con te, andiamo al Mondiale!"

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© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei play-off per il Mondiale 2026. Dopo le mancate qualificazioni alle ultime due rassegne iridate, gli azzurri sono chiamati a scacciare l'incubo di una nuova eliminazione e a riportare la Nazionale alla prossima Coppa del Mondo.

Alla vigilia del match, in programma alle 21:00 di giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo, l'ex ct Marcello Lippi ha voluto far sentire la propria vicinanza a Rino Gattuso, insieme al quale si è laureato campione del mondo nel 2006. Queste le sue parole rilasciate ai taccuini de La Gazzetta dello Sport:

"Ti abbraccio, Rino. Sei stato uno dei miei migliori allievi, abbiamo vinto un Mondiale assieme, siamo stati una “squadra”. In panchina mi somigli tanto per carattere, per rapporti con i giocatori, per visione. Mi ricordi... Lippi. Meriti il meglio. Meriti di qualificarti per la passione immensa che da sempre metti in tutte le cose che fai, in campo, da allenatore, nella vita. Un grande in bocca al lupo, caro collega. Hai una bella squadra e farai di tutto per non saltare questo appuntamento che ci manca da troppo. Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale tutti assieme! Ce la faremo".