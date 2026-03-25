Lazio, Zaccagni segue l'Italia: sarà in tribuna contro l'Irlanda del Nord
25.03.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Un infortunio l'ha fermato, negandogli la convocazione. Zaccagni era praticamente sicuro della chiamata di Gattuso con l'Italia per i playoff Mondiali, ma l'ultimo problema fisico rimediato contro il Milan l'ha costretto a rinunciare. Se non in campo, però, almeno il capitano della Lazio sarà in tribuna.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, seguirà dagli spalti dello stadio di Bergamo la gara contro l'Irlanda del Nord, valida per la semifinale. Insieme a lui ci saranno anche gli altri infortunati Di Lorenzo e Vicario, oltre alla campionessa bergamasca di sci Sofia Goggia. Un modo per stare vicino alla squadra: tutti a caccia del Mondiale.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.