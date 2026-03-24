Calciomercato Lazio | La Premier League vuole Taylor. Ma Lotito spara alto

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RASSEGNA STAMPA - La doppietta contro il Bologna ha acceso i riflettori su Kenneth Taylor. La luce era già bella forte quando è arrivato a Roma, subito buttato dentro da Sarri a Verona appena sbarcato dall'Ajax. Adesso è ancora di più al centro dell'attenzione, visti i due gol che hanno regalato la vittoria alla Lazio e il sorpasso proprio sui rossoblù.

Le prestazioni dell'olandese non sono affatto passate inosservate, anzi. Come riportato da Il Messaggero, su di lui si è già acceso il mercato in vista dell'estate, con le big della Premier League avrebbero bussato a Formello per provare ad acquistarlo a giugno. Lotito, però, non sarà facile da convincere.

Il prezzo è fatto: per lasciarlo partire, il patron biancoceleste chiederà più del doppio di quanto lo ha pagato a gennaio, ovvero 15 milioni più 3 di bonus (il 10% va all'Ajax). Una cifra molto più alta visto le prestazione che Taylor ha offerto fin qui alla Lazio. Sarà complicato fargli lasciare la Capitale, visto il cotratto fino al 2030 e i premi di fedeltà promessi da Lotito.