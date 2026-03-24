Lazio, Provstgaard: "Sarri si fida di me, i risultati cominciano a vedersi"

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Oliver Provstgaard ha colto le occasioni che gli sono state concesse da Maurizio Sarri nelle ultime settimane: grazie alla sua continuità di rendimento, il centrale classe 2002 si è meritato la prima convocazione con la nazionale maggiore della Danimarca. Brian Riemer e i suoi ospiteranno la Macedonia del Nord: in palio c'è la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Dal ritiro, Provstgaard ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Viaplay nella quale ha parlato delle differenze tra calcio italiano e danese, dei suoi progressi e dei metodi di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

UN CALCIO DIVERSO - "Ho preso sette chili in un anno. Non si vedono molti difensori in Italia sotto i 90 chili. Un peso maggiore è uno dei modi per migliorare il mio gioco. Per me si tratta di ascoltare e fare ciò che mi chiedono, perché giochiamo un tipo di calcio completamente diverso da quello che conosco in Danimarca. Tecnicamente e soprattutto tatticamente, cosa su cui abbiamo lavorato molto, i risultati cominciano a vedersi".

LA DIFESA ALL'ITALIANA DI SARRI - "Ho un allenatore di grande talento (Maurizio Sarri, ndr) che mi ha aiutato molto ad apprendere il modo di difendere all'italiana. Ha un modo molto particolare di difenderci. Dedichiamo molto tempo ad allenarci sulla fase difensiva. Abbiamo guardato molti video e, ovviamente, questo mi ha aiutato molto. Per me, l'importante è migliorarmi. Ma è molto positivo avere un allenatore che si fida di me fin dal primo giorno".