Lazio, Ballotta ricorda lo Scudetto: "Fu una bolgia totale. Al gol di Calori..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in collegamento Radio TuttoNapoli per commentare l'attuale corsa scudetto, Marco Ballotta ha ricordato il tricolore vinto con la Lazio nel 2000, arrivato dopo una straordinaria rimonta sulla Juve avvenuta nelle ultime giornate. L'ex portiere ha ricordato così il ko dei bianconeri sotto il diluvio di Perugia:

“Noi il nostro dovevamo farlo, poi dipendeva dalla Juve se avesse fatto qualche passo falso. L’ultima partita è stata determinante perché perdendo a Perugia… sono tre punti, avevamo uno o due punti di svantaggio e quindi non pensavamo mai… avevamo un punto di svantaggio, l’unica speranza era andare allo spareggio: se pareggiavano a Perugia saremmo andati allo spareggio. Invece addirittura hanno perso."

Ballotta ha poi aggiunto: “È stato assurdo, nel senso che avevamo già finito la partita, avevamo vinto ed eravamo attaccati alla radiolina per ascoltare il secondo tempo di quella partita, che si è giocato dopo una lunga sospensione, circa tre quarti d'ora. Poi sono ripartiti e quando è arrivato il gol di Calori… non ti dico. Un’esultanza da parte di tutti, perché gli spettatori erano ancora tutti allo stadio ad ascoltare la partita, quindi c’era ancora lo stadio pieno. Poi il fischio finale: una bolgia totale, festeggiamenti ovunque. Veramente una vittoria inaspettata, con ancora maggiore soddisfazione proprio per come è arrivata".