Lazio, il club ricorda Rosario Aquino: “Il suo ricordo sempre nei nostri cuori”
25.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A ventisei anni dalla scomparsa, la Lazio ricorda Rosario Aquino, giovane promessa della Primavera scomparsa in un tragico incidente. “Ventisei anni fa, un tragico incidente metteva fine alla vita di Rosario Aquino, attaccante nato a Torre del Greco il 3 febbraio 1980.
Promessa della Primavera biancoceleste, al momento dell`incidente Aquino militava in Serie C con la maglia del Livorno, club al quale lo aveva girato proprio la Lazio in prestito.
A distanza di 26 anni, il ricordo di Rosario rimane sempre vivo e nitido nei nostri cuori”.