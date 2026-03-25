Lazio, il club ricorda Rosario Aquino: “Il suo ricordo sempre nei nostri cuori” 

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | AUMENTA LA CONCORRENZA PER COMERT: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio tiene d'occhio Eray Comert. Il difensore centrale del Valencia ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra destinato a rinnovare. Con ogni probabilità, quindi andrà via a parametro zero. Per questo la società... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio tiene d'occhio Eray Comert. Il difensore centrale del Valencia ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra destinato a rinnovare. Con ogni probabilità, quindi andrà via a parametro zero. Per questo la società...