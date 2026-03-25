WOMEN | Lazio, ufficiale l’orario della diciannovesima giornata
25.03.2026 12:15 di Mauro Rossi
Si avvicina la parte finale della stagione alle porte per la Lazio Women. Le biancocelesti, a caccia di una qualificazione in Champions, sfrutteranno una settimana di stop e saranno impegnate poi il sabato di Pasqua a Milano contro l’Inter (15:00). Quindi altre due settimane di stop, prima di tornare in campo per il rush finale, che inizierà per la squadra di Grassadonia con la sfida interna con il Sassuolo valida per la diciannovesima giornata di campionato. La Lazio Women, come comunicato dalla FIGC, ospiterà le neroverdi sabato 25 aprile alle ore 12:30. Nei tre weekend successivi le biancocelesti sfideranno, in date ancora da calendarizzare, Parma, Ternana e Fiorentina per concludere la stagione.