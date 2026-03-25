Pin snobba la Juve: "La mia più grande impresa? Con la Lazio!"

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© foto di Federico De Luca

Non succede tutti i giorni di sentirlo, ma chi è stato capitano della Lazio sa bene quanto valga quella maglia. Più delle vittorie europee? Di più. Più di due Scudetti? Di più. Sembra follia, non lo è. A testimoniarlo, d'altronde, è Gabriele Pin ex centrocampista e capitano della Lazio che ai taccuini della Gazzetta dello Sport ha raccontato quella che è stata, a detta sua, la più grande impresa sportiva della sua carriera da calciatore.

"Gli Scudetti con la Juve o le coppe europee con il Parma? I 9 punti di penalizzazione per Calcioscommesse rimontati con la Lazio stagione 1986-87. Nel ritiro di Gubbio, Eugenio Fascetti parlò chiaro: 'La situazione la conoscete. Chi non ci sta, se ne vada. Chi resta, dovrà dare tutto'. Non se ne andò nessuno. È stata la mia impresa più dura e, per questo, speciale. Come lo è per i tifosi laziali".