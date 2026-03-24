Lazio, Caprai su Motta: "In ritardo sull'uscita, poi reattivo sul rigore"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Riccardo Caprai di Goalkeepermania official ha commentato la prestazione sfoderata contro il Bologna da Edoardo Motta, autore di un fallo da rigore su Castro e della successiva parata sul penalty calciato da Orsolini. Queste le sue considerazioni:

“Secondo clean-sheet e rigore parato per Motta a Bologna? Sul calcio di rigore c’è stato un errore incredibile di Dele-Bashiru, poi sull’uscita lui ha una postura corretta, il resto l’ha fatto la sua voglia di attaccare la palla ed è arrivato oggettivamente in ritardo. L’attenuante è stata il retropassaggio inaspettato, l’ha fatto partire in ritardo con un errore di lettura".

"Sull’esecuzione dagli undici metri è stato bravissimo. Quello è un calcio di rigore più parato che sbagliato. Ha avuto una grande velocità di andare giù con la mano. Il ponte fatto con il corpo tuffandosi è stato naturale, a differenza di quello che qualcuno sostiene. Nessuna fortuna su questo intervento, va premiata la reattività su un tiro forte ed angolato".

"Nella circostanza dell’ultima occasione del Bologna, è andato un po’ morbido con le mani, forse ha sottovalutato la conclusione. Lì è stato fortunato perchè è arrivato Marusic a salvare sulla linea”.