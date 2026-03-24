Lazio, Provstgaard sulla Nazionale: "È stata una sorpresa, ma ci speravo..."
24.03.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima convocazione con la Nazionale danese per Oliver Provstgaard. Negli ultimi anni il centrale della Lazio è stato capitano dell'Under 21: ora il ct Riemer l'ha chiamato per prendere parte alle gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Ai microfoni di TV2 Sport, direttamente dal ritiro della Danimarca, il classe 2003 ha parlato proprio della sua emozione di unirsi alla Nazionale maggiore. Di seguito le sue parole: "La convocazione in Nazionale? Ci speravo, non è stata totalmente una sorpresa, anche se non ero sicuro di essere chiamato. È davvero fantastico, sono così emozionato. Non vedo l'ora di vivere la settimana con tutti i miei nuovi compagni di squadra e di ricevere tanti stimoli”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.