Il Lens si oppone al rinvio della sfida col PSG: cosa sta succedendo

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Il Lens si è opposto al rinvio della sfida contro il Paris Saint-Germain, in programma per l’11 aprile. Il presidente e proprietario del club, Joseph Oughourlian, ritiene però probabile che la LFP finisca per dare ragione ai campioni d’Europa. Capolista della Ligue 1 con un punto di vantaggio proprio sul Lens e una partita da recuperare (contro il Nantes), il PSG ha formalmente richiesto lo spostamento del match di Bollaert. L’obiettivo è preparare al meglio il doppio confronto contro il Liverpool nei quarti di finale di UEFA Champions League, con l’andata fissata per l’8 aprile e il ritorno il 14.

La richiesta sarà esaminata giovedì mattina dal consiglio d’amministrazione della Lega, che ha piena facoltà di approvare il rinvio nonostante la netta opposizione del club del nord della Francia. Intervenuto su LinkedIn, Oughourlian ha espresso un certo scetticismo sull’esito della decisione: "Spero che gli scambi siano animati durante il prossimo consiglio di amministrazione della LFP. Questo significherebbe che, quando si parla di equità, le idee possono confrontarsi… Ho poche speranze".

Qualora il rinvio venisse approvato, la sfida tra Lens e PSG verrebbe riprogrammata tra la 33ª giornata (9 maggio) e la 34ª (16 maggio), andando così a inserirsi nel momento decisivo della stagione.