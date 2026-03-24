Lazio, Orlando: "Sarri si mette in discussione. Non mi sorprende che..."
24.03.2026 17:30 di Christian Gugliotta
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Ospite in collegamento a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso sul momento della Lazio, spendendo, in particolare, delle parole sul tecnico Maurizio Sarri. Queste le sue considerazioni:
"Non mi sorprende che abbia cambiato il suo pensiero, è un allenatore bravo, pronto a mettere in discussione le proprie idee. Paradossalmente avere la gente dalla sua parte avvantaggia l'allenatore e i giocatori. Se sbagli, se la prendono con la società e la contestazione sai che non sarà mai per te ma per il presidente. E questo ti fa giocare con più leggerezza".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.