Italia, Calafiori: "La pressione c'è. Gattuso? Ho sentito più lui di mia madre"
Direttamente dal ritiro di Coverciano Riccardo Calafiori è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra Italia e Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo alle 20.45.
"La pressione c'è ed è inutile evitarla, sappiamo quanto sia importante qualificarci per il Mondiale, però per quel che si può non ci si pensa, speravo di andare direttamente in America ma ora siamo qui e non vedo l’ora di giocare questa partita”.
Su Gattuso: “Ho apprezzato molto il comportamento che ha avuto il mister con me, negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre... È stato bravo a starmi vicino, anche quando ero fuori. Poi c'è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare”.
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