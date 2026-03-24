Lazio, Cardone fa il punto: "Rovella stagione finita o quasi. Su Gila..."

24.03.2026 15:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Cardone fa il punto: "Rovella stagione finita o quasi. Su Gila..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Lazio ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.

"Per Rovella stagione finita o quasi. Provedel non tornerà sicuramente entro la fine, mentre la situazione di Gila non preoccupa particolarmente. Cataldi ci sarà con molta probabilità col Parma o al massimo per la sfida di Firenze. È vero che Zaccagni ha bisogno di nuovi accertamenti, ma il programma prevede di rimetterlo in condizioni per la gara che precede il ritorno della semifinale di Coppa Italia (Napoli-Lazio, ndr). Situazione particolare, vedremo cosa diranno i prossimi controlli. Ieri c’era pessimismo, ora uno spiraglio c’è. Per quanto riguarda Basic, Sarri si aspetta che torni dopo la sosta; l’adduttore gli dà fastidio quando forza, ricordiamo che non ha risposto alla convocazione della Nazionale".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.