Udinese, Pozzo: "Non voglio vendere, ma rendere il club internazionale"
Intervenuto ai microfoni di Radio GR Parlamento il patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha parlato del prossimo futuro della società e della volontà di internazionalizzare il club sul modello Atalanta.
“Non vogliamo vendere, ma vogliamo internazionalizzare il club un po' come ha fatto l'Atalanta, per migliorare i risultati sportivi”.
“Fare cifre è difficile, ma la trattativa di cui si parlava e che avevamo anche firmato prevedeva la cessione dell'Udinese a 300 milioni di euro. Non siamo però qui per vendere, vorremmo la partecipazione di qualche fondo solo per migliorarci a livello sportivo”.
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