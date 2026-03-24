Taylor, numeri da record con la Lazio: il suo impatto è stato impressionante
RASSEGNA STAMPA - Che numeri, Taylor. Non solo i gol, attualmente tre, che lo attestano come miglior marcatore della Lazio in Serie A, ma anche tanti altri dati che lo portano a essere tra più decisivi della rosa biancoceleste. È un centrocampista a trecentosessanta gradi, che da quando è arrivato non è mai uscito dal campo.
Dal suo esordio a Verona, Sarri non l'ha più tolto dall'undici titolare, complici anche le pochissime scelte a disposizione. Ora i risultati spiegano perfettamente il motivo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'olandese è primo per occasioni create (nove, tutte su azione), per contrasti effettuati (18), per passaggi tentati (275) e riusciti (233) nella metà campo avversaria, per passaggi tentati (149) e riusciti (115) dalla trequarti in su e per tiri nello specchio della porta (sei).
Inoltre, è secondo per palloni intercettati (nove), per possessi recuperati (37), per duelli ingaggiati (85), per dribbling tentati (16), per tiri totali (14) e per giocate in area avversaria (22). Numeri da giocatore di alto livello che ora la Lazio si gode a pieno.