Italia - Irlanda del Nord, scelto l'arbitro del match: c'è un precedente
24.03.2026 10:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sarà Danny Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per il playoff dei Mondiali in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance Arena.
L’olandese ha già diretto gli azzurri a Euro 2024 nella sfida tra Italia e Croazia decisa dalla rete di Zaccagni nel finale.
Al VAR ci sarà van Boekel, direttore di gara olandese, coadiuvato dall'AVAR Jeroen Manschot. Gli Assistenti saranno invece Steegstra e de Vries , mentre a completare la squadra arbitrale sarà il IV Ufficiale Gil Manzano.
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autore
Jessica Reatini
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