Lazio, Cataldi punta il Parma: le ultime sul rientro del centrocampista
RASSEGNA STAMPA - Non ha sfigurato nel momento di emergenza Patric in mediana. La soluzione tampone pensata da Sarri, però, resta legata a uno scenario di emergenza in casa Lazio. E se Rovella ha di fatto concluso in anticipo una stagione segnata dai tanti problemi fisici, diverso è il discorso per Danilo Cataldi, ormai prossimo al rientro.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il regista biancoceleste è vivono a risolvere la distrazione al polpaccio rimediata contro il Sassuolo. Lo staff medico è convinto di poter riconsegnare il centrocampista a Sarri già durante la sosta, per permettergli di preparare la gara tra Lazio e Parma in programma sabato 4 aprile potendo contare anche su Cataldi, pronto a riportare equilibrio e geometrie alla squadra.