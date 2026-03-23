Irlanda del Nord, O'Neill: "Crediamoci, abbiamo più da guadagnare che da perdere"
23.03.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Manca sempre meno alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo alla New Balance Arena.
In vista della gara ecco le parole del ct Michael O'Neill: “Dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessun altro”.
“Sappiamo che sarà molto difficile vincere ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol: dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni".
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autore
Jessica Reatini
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