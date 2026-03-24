Lazio, Taylor e i 'premi fedeltà' di Lotito: cifre e bonus del suo contratto

RASSEGNA STAMPA - Blindato. Taylor è tutto della Lazio, Lotito se lo vuole tenere stretto. Il presidente farà di tutto per tenerselo, viste le prestazioni dal suo arrivo a gennaio. L'intenzione è chiara, si intuisce dal suo contratto. L'olandese infatti, arrivato per 15 milioni di euro più 3 di bonus (il 10% resta all'Ajax), ha firmato un contratto fino al 2030.

Come riportato da Il Messaggero, il suo ingaggio sarà di 3,2 milioni di euro lordi nei prossimi due anni, e poi salirà a 3,4 nel biennio successivo. A queste cifre bisogna aggiungere altri bonus, ovvero i 'premi fedeltà' di Lotito: il centrocampista guadagnerà 190mila euro a settembre e a febbraio, per ogni stagione in cui risulterà ancora tesserato con la società biancoceleste.

È una mossa totalmente nuova per il patron, convinto delle qualità e dell'impatto di Taylor e intenzionato a farlo rimanere a lungo nella Capitale. Oltre che evitare di nuovo il 'fuggi fuggi' degli ultimi mesi da Formello, dove la Lazio si è trovata a dover sopperire alle partenze di tanti giocatori che hanno chiesto di andare via.