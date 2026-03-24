WOMEN | Castiello punta l’Inter: la sosta per riprendersi la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Avrebbe fatto estremamente comodo la sua grinta in mezzo al campo nell’ultimo derby. Una noia muscolare ha tolto però la possibilità di rispondere presente ad Antonietta Castiello, costretta a guardare le compagne dagli spalti e a soffrire per il ribaltone finale immeritato. Prima, però, nel pre partita il capitano della Lazio Women era stata premiata con una targa per celebrare le 250 presenze con la maglia biancoceleste.
Un traguardo importantissimo, raggiunto in un lungo cammino a Formello. Dall’arrivo nel 2017 fino al primo gol della Lazio Women in Serie A, passando ovviamente per la conquista della Serie B nella stagione 2020/21 e ancora nell’annata 2023/24, segnando ancora l’anno successivo alla prima gara della Serie A. Simbolo e memoria storica di questa squadra, Castiello cercherà ora - riporta il Corriere dello Sport - di tornare a disposizione di Grassadonia già nella prossima gara contro l’Inter.
Il campionato infatti si fermerà per un weekend per lasciare spazio alle semifinali di Coppa Italia e il capitano della Lazio Women proverà a sfruttare proprio questa sosta per tornare a disposizione sabato 4 aprile in casa delle nerazzurre, a caccia del grande obiettivo stagionale: un posto tra le prime tre e, quindi, la qualificazione alla prossima Champions League.