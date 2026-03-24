Provstgaard sempre pronto: è l'unica certezza del futuro della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Il Corriere dello Sport incorona Oliver Provstgaard: "Il gigante d'emergenza", si legge nell'edizione odierna. Il danese si è sempre fatto trovare pronto in questa stagione, rispondendo in modo positivo alle richieste difensive molto precise di Sarri. L'ultima occasione è stata al Dall'Ara, contro il Bologna.
In quel caso è dovuto entrare in campo all'improvviso: il cambio forzato di Gila, uscito per un problema al ginocchio, l'hanno portato a fare immediatamente il suo ingresso in campo. Ora ha lasciato Formello, si è guadagnato la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Danimarca. Si tiene pronto al momento del ritorno a Roma, in caso di nuovo forfait di Gila.
La sua crescita è fondamentale per il futuro della Lazio, che proprio nel reparto arretrato dovrà fare diverse manovre nei prossimi mesi. Provstgaard è l'unica certezza: nelle ultime nove giornate di campionato ha sempre giocato o dall'inizio (6 gare) o da subentrato (3), fornendo risposte convincenti. Domenica è stata la sua 18esima presenza stagionale, sempre in costante miglioramento.