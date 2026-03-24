Lazio | Zaccagni, stop più lungo del previsto: salta l'Atalanta in Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - Bandiera bianca alzata, stop più lungo del previsto: non ci sarà per la semifinale di ritorno con l'Atalanta Mattia Zaccagni. Il capitano ha svolto nuovi esami strumentali e rimarrà ancora ai box per 45 giorni. In settimana, i controlli clinici - ripetuti - avevano evidenziato una «lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra».
Gli ultimi accertamenti effettuati hanno certificato tempistiche ancora più pesanti. Come riporta il Corriere dello Sport, si capirà durante il protocollo riabilitativo il suo ritorno in campo, nel frattempo si può già pronosticare out per il secondo round di Coppa con l'Atalanta.
La Lazio, prima di arrivare alla partita di Bergamo, dovrà affrontare Parma (4 aprile), Fiorentina (13 aprile) e Napoli (18 aprile). Una volta superato il ritorno contro la squadra di Palladino, ci sarà l'Udinese (27 aprile in casa) e la Cremonese (3 maggio in trasferta). Le possibilità di recupero verranno valutate strada facendo.