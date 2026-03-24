Lazio, Basic costretto a rinunciare alla nazionale: ecco quando può tornare

RASSEGNA STAMPA - Niente ritorno in nazionale a distanza di sei anni dall’ultima volta. Le noie fisiche con cui Toma Basic è alle prese ormai da settimane hanno costretto il centrocampista, che era stato inserito nell’elenco dei pre-convocati, a rinunciare alla chiamata della Croazia. Il calciatore della Lazio è rimasto allora a Formello per curarsi e tornare, spera Sarri, presto in gruppo.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Toma Basic potrebbe sfruttare questa sosta per archiviare il fastidio all’adduttore che lo ha frenato nelle ultime settimane e tornare regolarmente a disposizione di Sarri e della Lazio. Se non già contro il Parma, Basic potrebbe così riprendersi presto il posto da titolare sulla destra del centrocampo biancoceleste in questo rush finale di stagione, alternandosi con un Dele-Bashiru non sempre convincente.