Lazio, dati incantevoli in trasferta per clean sheet: dietro solo all'Inter
RASSEGNA STAMPA - Vittoria pesante a Bologna con cui la Lazio ha centrato il terzo successo consecutivo in Serie A, l’ultima volta risaliva al periodo tra ottobre e novembre 2024.
Non finisce qui. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è la seconda squadra del campionato per clean sheet, ben 14, e questo evidenzia la solidità difensiva raggiunta dagli uomini di Sarri. Lazio alle spalle solo dell'Inter ferma a quota 15. Ma è in trasferta il dato sorprendente dove i biancocelesti hanno mantenuto la porta inviolata in 8 occasioni, anche in questo caso secondi solo all’Inter, che guida la classifica con 9 clean sheet esterni.
Ora l’obiettivo è dare continuità a questi numeri. La compattezza e la striscia aperta rappresenta un punto di partenza per costruire un finale di stagione all'altezza e prepararsi al meglio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.