Calciomercato Lazio | Aaron Martin, si muove un altro club di A: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Aaron Martin è stato uno dei nomi più caldi in ottica mercato per la Lazio nei mesi scorsi. Il club biancoceleste ha però virato su Alfonso Pedraza nel ruolo di terzino sinistro, con il calciatore del Villarreal che arriverà a Roma in estate dopo essersi svincolato a parametro zero.
Su Aaron Martin, però, si sta muovendo un altro club di Serie A. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si tratta del Torino di D'Aversa: il classe '97 è uno profilo valutato attentamente dai granata, il suo contratto scadrà al termine di questa stagione e difficilmente il Genoa attiverà l'opzione di rinnovo unilaterale.
Nel caso in cui dovesse farlo però, anche soltanto per non perderlo a parametro zero, il prezzo del cartellino non andrebbe oltre i 2-3 milioni di euro. Una cifra congrua che non fermerebbe il Torino qualora volesse affondare il colpo.