Ex Lazio | Milinkovic-Savic torna in Nazionale: troverà Petar Ratkov

24.03.2026 12:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Milinkovic-Savic torna in Nazionale: troverà Petar Ratkov
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Dopo diversi mesi fuori dal giro della Nazionale, Sergej Milinkovic Savic è stato convocato dal ct della Serbia Paunovic. La nazionale serba sarà impegnata in due amichevoli di alto livello contro Spagna (27 marzo) e Arabia Saudita (31 marzo) e per l'occasione è stato richiamato anche l'ex Lazio ora in forza all'Al Hilal. Tra i convocati risulta anche il biancoceleste Petar Ratkov. Di seguito i convocati di Paunovic: 

Portieri: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al-Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth)

Difensori: Kosta Nedeljković (Lipsia), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Stella Rossa), Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa), Aleksa Terzié (Salisburgo)

Centrocampisti: Aleksandar Stanković (Club Brugge), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimović (Shabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulham), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorets), Filip Kostić (Juventus), Veliko Birmančević (Getafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Stella Rossa), Njegoš Petrović (Vojvodina)

Attaccanti: Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio)

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.