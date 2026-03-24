Serie A, la Lega studia il nuovo codice: multe per simulazioni, ritardi e non solo
RASSEGNA STAMPA - È in arrivo un nuovo Codice di autoregolamentazione studiato dalla Lega Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'obiettivo è quello di superare l'attuale sistema e di stabilire sanzioni economiche per giocatori, allenatori e dirigenti introducendo un quadro chiaro per rafforzare la tutela dei valori sportivi e garantire maggiore uniformità nelle multe.
I comportamenti nel mirino sono le simulazioni, i ritardi nel rientro in campo, la mancata partecipazione alle conferenze stampa da parte degli allenatori e dichiarazioni ritenute lesive nei confronti di altri tesserati o dei vertici della Lega. L'idea sarebbe quella di associare una sanzione predeterminata a ciascuna violazione, con un organo indipendente a gestire questo nuovo sistema.