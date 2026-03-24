Ex Lazio | Francia, i convocati di Deschamps: la scelta su Guendouzi
Il ct Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia in vista delle due amichevoli di preparazione ai prossimi Mondiali in programma in questa sosta di marzo. All'interno della lista, però, non sarà presente Matteo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio passato al Fenerbahce durante la sessione invernale di calciomercato.
Les Bleus scenderanno in campo negli Stati Uniti contro il Brasile, giovedì 26, e la Colombia domenica 29. Ecco di seguito l'elenco completo.
PORTIERI
Lucas Chevalier (PSG)
Mike Maignan (Milan)
Brice Samba (Rennes)
DIFENSORI
Lucas Digne (Aston Villa)
Malo Gusto (Chelsea)
Lucas Hernandez (PSG)
Théo Hernandez (Al Hilal)
Pierre Kalulu (Juventus)
Ibrahima Konate (Liverpool)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
CENTROCAMPISTI
Eduardo Camavinga (Real Madrid)
N'Golo Kante (Fenerbahce)
Manu Kone (Roma)
Adrien Rabiot (Milan)
Aurelien Tchouameni (Real Madrid)
Warren Zaire-Emery (PSG)
ATTACCANTI
Maghnes Akliouche (Monaco)
Rayan Cherki (Manchester City)
Ousmane Dembelé (PSG)
Désiré Doue (PSG)
Hugo Ekitike (Liverpool)
Randal Kolo Muani (Tottenham)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Michael Olise (Bayern Monaco)
Marcus Thuram (Inter)