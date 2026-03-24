Gila ai box, ma la sosta può aiutare: le condizioni del centrale della Lazio
24.03.2026 08:15 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Non dà tregua a Mario Gila l’infiammazione al tendine del ginocchio. Lo spagnolo convive da tempo con un problema che lo limita e che fatica a risolversi, complice il poco riposo che ha potuto avere finora il centrale della Lazio, considerando i continui problemi di Gigot e la necessità di spostare Patric in mediana.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, però, proprio la sosta per le nazionali potrebbe essere utile per provare a risolvere i problemi e restituire a Sarri il difensore al meglio per la ripresa del campionato, quando la Lazio giocherà contro il Parma. In caso contrario, non è da escludere un turno di stop. Il diktat è chiaro: limitare al massimo ogni rischio.