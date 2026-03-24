Lazio, superate Roma e Napoli per Taylor: il clamoroso retroscena

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RASSEGNA STAMPA - Tutti volevano Taylor, ma solo una squadra è riuscito a prenderlo. Alla fine l'ha spuntata la Lazio, nonostante i tanti club interessati a lui. Anche dall'Italia ce n'erano diversi, che nei mesi scorsi hanno provato a convincere l'Ajax e il centrocampista. Gli olandesi però sono stati irremovibili, almeno fino a gennaio.

È lì che la società biancoceleste ha affondato il colpo e si è portata a casa Kenneth, pagando 15 milioni di euro più 3 di bonus (resta il 10% ai lancieri). Come riportato da Il Messaggero, in estate erano state Napoli e Roma a farsi avanti, senza successo. La richiesta dell'Ajax era di 30 milioni di euro: troppi per i due club, che hanno virato su altri obiettivi.

Ora, dopo le prestazioni offerte da Taylor con la maglia della Lazio (non ultima la doppietta al Bologna), si mangiano tutti le mani. La Lazio è l'unica felice, se lo gode e se lo tiene stretto per il futuro.