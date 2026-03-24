Lazio, società e Sarri in accordo sul mercato: l'unico è stato Taylor
RASSEGNA STAMPA - Un unicum, in tutti i senti. Taylor è la grande eccezione del mercato di gennaio della Lazio. E i risultati si vedono. Subito protagonista appena arrivato dall'Ajax, sin dall'11 gennaio contro il Verona. Dal Bentegodi non è mai uscito dal campo, anche per le ridotte scelte a disposizione di Sarri.
I dati testimoniano le qualità superiori dell'olandese, decisivo in tutti gli aspetti del centrocampo e ora anche in zona gol. Con tre reti (le ultime due decisive per la vittoria contro il Bologna) è diventato il miglior marcatore biancoceleste in Serie A. Numeri importanti per un giocatore acquistato solamente a gennaio, che evidenziano anche le difficoltà del resto della squadra in questa stagione.
Come riportato da Il Messaggero, proprio Taylor è stato l'unico innesto concordato al 100% tra la società e Sarri. E infatti in campo il suo apporto è chiarissimo. Tra Motta, Ratkov, Przyborek e Maldini, l'olandese è stato il solo ad avere l'ok assoluto anche del tecnico. Una gran bella novità che ora la Lazio si gode a pieno.