Lazio, il club ricorda Daniel Guerini: "Sempre con noi" - FOTO
A 5 anni esatti dalla sua scomparsa, la Lazio ricorda Daniel Guerini, giovane calciatore biancoceleste.
"Cinque anni fa una giovane aquila è volata in cielo. Il 24 marzo 2021, Daniel Guerini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e di tutta la S.S. Lazio. Ricordi indelebili nella mente delle persone che gli hanno voluto bene: le stesse persone che, a cinque anni di distanza da quel tragico incidente, giorno dopo giorno tengono vivo e sempre più nitido il suo ricordo. Il tuo sorriso è la nostra vittoria. Ciao, Guero!", questo il messaggio della società.
Sui propri canali social, invece, la Lazio ha pubblicato una sua foto, con la descrizione che recita "Guero per sempre con noi".