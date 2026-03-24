Irlanda del Nord, McCann avvisa l'Italia: "Non siamo arrivati qui per caso"
Manca sempre meno a Italia - Irlanda del Nord, gara in programma giovedì 26 marzo. L’Irlanda del Nord vuole sorprendere gli Azzurri, nonostante partano da sfavoriti. Ali McCann, centrocampista della Nazionale, ha raccontato in un'intervista dell'emozione di giocare gare come questa. Di seguito le sue parole.
"Da quando è uscito il sorteggio, non vedevo l'ora di venire in Italia a giocare. Il mondiale è l'apice della carriera di un calciatore. Quando sono usciti i convocati dell'Italia ho controllato i nomi. La rosa è piena di giocatori di qualità: sono partite belle da giocare. Ricordo che nel 2021 li avevamo messi in difficoltà, potevamo anche vincerla alla fine. Non vedo perché non si possa fare di nuovo. Non siamo arrivati qui per caso, non c'è ragione di pensare di non poter ottenere nulla. Non abbiamo nulla da perdere".