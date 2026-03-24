Ex Lazio | Milinkovic-Savic torna in Nazionale: con la Serbia troverà Ratkov
Dopo diversi mesi fuori dal giro della Nazionale, Sergej Milinkovic Savic è stato convocato dal ct della Serbia Paunovic. La nazionale serba sarà impegnata in due amichevoli di alto livello contro Spagna (27 marzo) e Arabia Saudita (31 marzo) e per l'occasione è stato richiamato anche l'ex Lazio ora in forza all'Al Hilal. Tra i convocati risulta anche il biancoceleste Petar Ratkov. Di seguito i convocati di Paunovic:
Portieri: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al-Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth)
Difensori: Kosta Nedeljković (Lipsia), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Stella Rossa), Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa), Aleksa Terzié (Salisburgo)
Centrocampisti: Aleksandar Stanković (Club Brugge), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimović (Shabab Al Ahli), Saša Lukić (Fulham), Vanja Dragojević (Partizan), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Petar Stanić (Ludogorets), Filip Kostić (Juventus), Veliko Birmančević (Getafe), Mijat Gaćinović (AEK), Vasilije Kostov (Stella Rossa), Njegoš Petrović (Vojvodina)
Attaccanti: Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Kansas City), Petar Ratkov (Lazio)