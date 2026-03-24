Lazio, un solo giallo dopo il Bologna: la decisione del Giudice Sportivo
24.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha inanellato la terza vittoria consecutiva in campionato battendo il Bologna. È stata decisiva una doppietta di Taylor nel secondo tempo, che ha consentito alla squadra di Sarri di ottenere i tre punti superando proprio i rossoblù in classifica. Il centrocampista olandese, inoltre, è stato l'unico ammonito della partita per quanto riguarda la formazione biancoceleste, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo. Si tratta del terzo giallo preso in Italia. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.