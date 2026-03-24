Ex Lazio | Tottenham, Tudor a rischio esonero: cosa sta succedendo
Igor Tudor sta vivendo un momento tutt'altro che positivo, sia a livello personale che sportivo. Oltre al dramma familiare, con la morte improvvisa del padre, il tecnico croato ora rischia anche l'esonero dal Tottenham. Gli Spurs, infatti, sono seriamente a rischio retrocessione in Championship, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite e al quartultimo posto in classifica (una sola lunghezza sopra al West Ham).
Come riportato da Tuttosport, ora la società starebbe riflettendo davvero sul possibile cambio di guida in panchina. In lista ci sarebbero l'ex Monaco Adi Hütter e Harry Redknapp, in passato già allenatore del club londinese. Secondo Il Telegraph, inoltre, in pole ci sarebbe anche il nome di Roberto De Zerbi, esonerato dal Marsiglia, e di Mauricio Pochettino, ora ct degli Stati Uniti d'America ed ex Tottenham.