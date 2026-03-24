De Canio: "Sarri si sta adeguando alla realtà Lazio. Per lui è una sfida"

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Il tecnico Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha elogiato il lavoro fin qui compiuto da Maurizio Sarri, sottolineando la sua capacità di adeguarsi alle condizioni presenti in casa Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Secondo me non esiste un'idea sarriana ma il calcio, che si fa con i calciatori di una certa qualità. Ogni allenatore vuole giocare bene, comandare la partita, arrivare in porta con qualità. Tutto dipende dalla qualità dei giocatori che abbiamo. Ho visto la Lazio col Milan, è una squadra che si è difesa molto bene. In epoche passate, Sarri aveva una squadra che attaccava molto di più e qualità. E quindi ripeto, il calcio è dei calciatori e l'allenatore fa quello che può con quello che ha. Sarri si sta adeguando alla realtà della Lazio e merita un plauso. E' un'elasticità che è quella di un allenatore di calcio. Lo apprezzo ancora di più, dà un'idea di completezza che forse non gli è stata riconosciuta in passato".

L'allenatore ha poi detto la sua su cosa Mau aggiunge alla squadra: "La voglia di allenare e rientrare gli hanno dato la forza di passare sopra a queste difficoltà e di misurarsi con queste. Sarri è uno che viene da una lunga gavetta, sa affrontare certe cose. E' una ulteriore sfida per lui. Mi piace l'idea che lui abbia cambiato atteggiamento e confermato la capacità di adeguarsi e cambiare la sua idea".