Giudice Sportivo | Parma, Troilo e non solo: due squalificati contro la Lazio

24.03.2026 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo | Parma, Troilo e non solo: due squalificati contro la Lazio
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Il Parma dovrà fare a meno di due elementi al rientro dalla sosta delle nazionali. Contro la Lazio, infatti, mancheranno il centrale Troilo (ammonito e diffidato contro la Cremonese) e il dirigente Cracolici (espulso). Di seguito la nota del Giudice Sportivo dopo la trentesima giornata di campionato.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TROILO Mariano Emir (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRACOLICI Alessio (Parma): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.