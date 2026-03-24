Giudice Sportivo | Parma, Troilo e non solo: due squalificati contro la Lazio
24.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Parma dovrà fare a meno di due elementi al rientro dalla sosta delle nazionali. Contro la Lazio, infatti, mancheranno il centrale Troilo (ammonito e diffidato contro la Cremonese) e il dirigente Cracolici (espulso). Di seguito la nota del Giudice Sportivo dopo la trentesima giornata di campionato.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TROILO Mariano Emir (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CRACOLICI Alessio (Parma): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.