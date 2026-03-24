Irlanda del Nord, Galbraith: "La pressione è sull'Italia. Giocheremo sereni"

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© foto di Federico Serra

Ethan Galbraith, giocatore dello Swansea e dell'Irlanda del Nord, ha parlato alla Press Association in vista della semifinale dei playoff Mondiali contro l'Italia. Sulla sfida il centrocampista ha dichiarato: "Il magnetismo di una gara del genere parla da solo. Personalmente è senza dubbio la più grande partita a cui ho mai preso parte".

Sulla gestione delle emozioni ha aggiunto: "Cercherò di non pensarci per quanto posso, come fosse una sorta di qualunque altra gara, anche se non sarà semplice. Come calciatore però impari a non poter essere troppo emotivo o pensare troppo alle cose".

Galbraith, infine, ha avvisato gli azzurri di Gattuso: "La pressione è più sull'Italia che su di noi. Noi possiamo uscire e giocare serenamente il nostro calcio. Loro hanno l'aspettativa assoluta di vincere ma penso che la nostra squadra abbia dimostrato di potersela giocare alla pari con le big. In squadra abbiamo qualità, è un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza, tutto funziona al meglio".