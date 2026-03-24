Lazio, Provstgaard: "I tifosi sono incredibili, ci sostengono sempre"

24.03.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Provstgaard: "I tifosi sono incredibili, ci sostengono sempre"

Intervistato dal ritiro della Nazionale danese, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato della sua vita a Roma e del suo rapporto con i tifosi biancocelesti ai microfoni di TV2 Sport. Di seguito le sue parole: La vita a Roma? C’è un mondo di differenza rispetto a quando stavo in Danimarca, ma il mio stile di vita non è cambiato molto. Ovviamente ci sono molte opportunità che a Vejle non trovavo, per esempio dei ristoranti migliori dove andare a mangiare quando la mia famiglia viene a trovarmi".

“Se si perde una partita importante, andare in centro a Roma a mangiare non è l'idea migliore. La cultura è molto diversa, vengo riconosciuto praticamente ovunque. Ma è fantastico. E poi il rapporto tra i giocatori e i tifosi è incredibile: loro ci sostengono sempre, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Bisogna rispettarli sempre".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.